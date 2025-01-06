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Трамп заявил о контактах с Си Цзиньпином и надежде на взаимопонимание

Понедельник 06 января 2025 21:34
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Трамп заявил о контактах с Си Цзиньпином и надежде на взаимопонимание Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и китайский лидер Си Цзиньпин общались через своих представителей. Трамп верит, что оба лидера найдут общий язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы уже разговаривали. Мы говорили через их представителей", - рассказал Трамп.

Он также заявил, что считает Си си сильным и властным человеком, которого уважают в Китае.

"И я думаю, что мы, вероятно, будем очень хорошо ладить, я прогнозирую. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением", - добавил Трамп.

Также известно, что Трамп пригласил Си и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, которая пройдет 20 января. Однако будет ли Си присутствовать, пока не известно.

Отношения Китая и США

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая. Эти заявления вызвали значительный резонанс на мировых финансовых рынках. В частности, аналитики Bank of America считают, что в первой половине 2025 года, при президентстве Дональда Трампа, валюты развивающихся стран обесценятся на 5%, а суверенные облигации будут массово распродаваться.

О том, как новый президент хочет увеличить пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая и как реагируют мировые рынки, - читайте в нашем материале.

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Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
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