Трамп заявил о контактах с Си Цзиньпином и надежде на взаимопонимание

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и китайский лидер Си Цзиньпин общались через своих представителей. Трамп верит, что оба лидера найдут общий язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы уже разговаривали. Мы говорили через их представителей", - рассказал Трамп.

Он также заявил, что считает Си си сильным и властным человеком, которого уважают в Китае.

"И я думаю, что мы, вероятно, будем очень хорошо ладить, я прогнозирую. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением", - добавил Трамп.

Также известно, что Трамп пригласил Си и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, которая пройдет 20 января. Однако будет ли Си присутствовать, пока не известно.

Отношения Китая и США

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая. Эти заявления вызвали значительный резонанс на мировых финансовых рынках. В частности, аналитики Bank of America считают, что в первой половине 2025 года, при президентстве Дональда Трампа, валюты развивающихся стран обесценятся на 5%, а суверенные облигации будут массово распродаваться.