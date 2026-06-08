Трамп сказал, при каких условиях начнет "размораживать" деньги Ирана

Иранские деньги останутся замороженными пока Тегеран не согласится на долгосрочное прекращение огня между США, Израилем и Ираном. После этого "можно начать разговор", считает президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

Президент США заявил, что любое размораживание иранских активов "произойдет после" достижения соглашения.

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"Если они ведут себя хорошо, если хорошо выполняют свою работу, мы начинаем разговор", - сказал американский президент

Иранские чиновники неоднократно заявляли, что любая сделка может зависеть от по крайней мере частичного размораживания замороженных активов Тегерана, ссылаясь на распространенное недоверие к переговорам США.

Сколько денег Ирана заморожены

Считается, что из-за санкций США и других стран на банковских счетах Ирана по всему миру заморожено более 100 миллиардов долларов. Согласно иранской ядерной сделке 2015 года, Иран должен был получить по крайней мере постепенный доступ к этим активам, согласно которой Тегеран сократил свою ядерную программу в обмен на отмену санкций. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения в 2018 году.

Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран сейчас требует от 12 до 24 миллиардов долларов замороженных средств в рамках соглашения о прекращении огня, настаивая на плане, по которому половина средств будет высвобождена после подписания соглашения, а другая половина - позже.