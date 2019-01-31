Трамп заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в 2018

Глава США запевнив, що стіна на кордоні з Мексикою будується

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что количество убийств в Мексике в прошлом году возросло на 33%. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом число убийство возросло до 33 341.

"Очень печально, что число убийств в Мексике в 2018 году возросло на 33% с 2017 года до 33 341. Это во многом способствует гуманитарным кризисам, происходящим на нашей южной границе, а затем распространяющимся по всей нашей стране. Хуже, чем в Афганистане. Многое вызвано наркотиками. Стена строится!" - подчеркнул глава США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой в любом случае даже после завершения "шатдауна".

Как писало РБК-Украина, президент США готовился ввести режим чрезвычайного положения вдоль южной американской границы.

Добавим также, Трамп в начале января выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой.

В частности, он привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.