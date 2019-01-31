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Трамп заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в 2018

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 15:54
Трамп заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в 2018
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Глава США запевнив, що стіна на кордоні з Мексикою будується

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кількість вбивств у Мексиці в минулому році зросла на 33%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Таким чином, у порівнянні з 2017 роком число вбивство зросло до 33 341.

Трамп заявив про значне зростання числа вбивств у Мексиці в 2018

"Дуже сумно, що число вбивств у Мексиці в 2018 році зросло на 33% з 2017 року до 33 341. Це багато в чому сприяє гуманітарним кризам, що відбуваються на нашому південному кордоні, а потім розповсюджується по всій нашій країні. Гірше, ніж в Афганістані. Багато що викликано наркотиками. Стіна будується!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою у будь-якому випадку навіть після завершення "шатдауну".

Як писало РБК-Україна, президент США готувався ввести режим надзвичайного стану уздовж південного американського кордону.

Додамо також, Трамп на початку січня виступив із телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

Зокрема, він навів дані по нелегальній міграції, кількості вбивств за участю нелегалів, щодо обсягів наркотиків, які незаконно переправляються через відкритий кордон.

Трамп допускає новий "шатдаун" Трамп має намір побудувати стіну з Мексикою в будь-якому випадку
Новини України СтенаМексикаДональд ТрампВбивство
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