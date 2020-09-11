Трамп заявив про виведення військ з Іраку та Афганістану

Президент США Дональд Трамп заявив про плани щодо виведення значної кількості американських військ з Іраку та Афганістану. При цьому він не уточнив, чи буде виведений військовий контингент США з Сирії.

Про це Трамп заявив на прес-конференції, трансляція якої велася в Twitter Білого дому.

"В Афганістані досягнуто значного прогресу. Ми знизимо кількість військовослужбовців до чотирьох тисяч за дуже короткий час. Так само і в Іраку - ми скоро знизимо кількість до двох тисяч солдатів", - сказав Трамп.

Президент згадав, що військові США перебувають також у Сирії, але не уточнив, чи будуть вони виводитися з цієї країни.

"Ми в значною мірою вийшли з Сирії", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що США проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка". До листопада 2020 року американські підрозділи в Афганістані скоротять до трохи менше ніж 5 тисяч осіб.

президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщі.