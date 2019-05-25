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Північна Корея випробуваннями ракет порушує резолюцію ООН, - Болтон

Новини » Політика    25.05.2019 - 10:50
Північна Корея випробуваннями ракет порушує резолюцію ООН, - Болтон
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник приезидента США заявив, що вони залишаються відкритими для переговорів з режимом КНДР

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що недавні пуски ракет Північною Кореєю порушили резолюцію Ради Безпеки ООН, а також закликав лідера КНДР Кім Чен Ина повернутися до переговорів з денуклеаризації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон зазначив, що резолюція ООН забороняє запуск будь-яких балістичних ракет, а випробування в Північній Кореї включали даний тип ракет малої дальності.

"Немає жодних сумнівів, що це було порушенням", - додав радник президента США.

Він заявив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для переговорів з режимом КНДР, але вони вірні у своїй позиції, яка була викладена на останньому саміті між двома країнами в Ханої.

"Трамп відкрив двері для Кім Чен Ина. Наступний крок, щоб Кім пройшов через них", - сказав Болтон.

Також він закликав лідера Північної Кореї погодитися на зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндо Абе, що, на думку Болтона, зможе допомогти відновити діалог з північнокорейських програм озброєнь.

Нагадаємо, що КНДР не відновить переговори з США з ядерного роззброєння. Північна Корея заявила в п'ятницю, 24 травня, що ядерні переговори зі Сполученими Штатами ніколи не відновляться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не відійде від односторонніх вимог щодо роззброєння.

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