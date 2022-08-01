Трамп заявив, що Україна нібито могла уникнути війни з РФ, і розповів як

"Він (Путін - ред.) не зміг би цього зробити (напасти на Україну - ред.), якби при владі був я. він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна - ред.) мали укласти угоду. Їм слід було відмовитися від Криму і щось зробити з НАТО, пообіцяти не приєднуватися до нього. І в результаті мали б країну. Я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - зазначив Трамп.

На думку 45-го президента США, накопичення Росією військ біля кордону з Україною виявилося ефективною переговорною тактикою. Трамп також припустив, що і сьогодні можна досягти мирної угоди з Росією, але зробити це набагато складніше, ніж до 24 лютого.

Варто відзначити, що, перебуваючи на посаді президента США, Дональд Трамп не закликав Україну визнати окупацію Криму і скасувати взятий курс на вступ до НАТО.