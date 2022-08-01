Трамп заявил, что Украина якобы могла избежать войны с РФ, и рассказал как

"Он (Путин - ред.) не смог бы этого сделать (напасть на Украину - ред.), если бы у власти был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина - ред.) должны были заключить соглашение. Им следовало отказаться от Крыма и что-то сделать с НАТО, пообещать не присоединяться к нему. И в результате имели бы страну. Я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – отметил Трамп.

По мнению 45-го президента США, накопление Россией войск у границы с Украиной оказалось эффективной переговорной тактикой. Трамп также предположил, что и сегодня можно достичь мирного соглашения с Россией, но сделать это гораздо сложнее, чем до 24 февраля.

Стоит отметить, что, пребывая на посту президента США, Дональд Трамп не призывал Украину признать оккупацию Крыма и отменить взятый курс на вступление в НАТО.