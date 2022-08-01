UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп заявил, что Украина якобы могла избежать войны с РФ, и рассказал как

Фото: 45-й президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина якобы могла избежать войны со Россией, признав оккупацию Крыма и отказавшись от курса на вступление в НАТО.

Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Он (Путин - ред.) не смог бы этого сделать (напасть на Украину - ред.), если бы у власти был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина - ред.) должны были заключить соглашение. Им следовало отказаться от Крыма и что-то сделать с НАТО, пообещать не присоединяться к нему. И в результате имели бы страну. Я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – отметил Трамп.

По мнению 45-го президента США, накопление Россией войск у границы с Украиной оказалось эффективной переговорной тактикой. Трамп также предположил, что и сегодня можно достичь мирного соглашения с Россией, но сделать это гораздо сложнее, чем до 24 февраля.

Стоит отметить, что, пребывая на посту президента США, Дональд Трамп не призывал Украину признать оккупацию Крыма и отменить взятый курс на вступление в НАТО.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДональд ТрампАннексия КрымаВторжение России в Украину