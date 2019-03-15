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Трамп заявив, що здивований повільними темпами Brexit

Новини » Політика    15.03.2019 - 06:49
Трамп заявив, що здивований повільними темпами Brexit
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп назвав Brexit дуже складним процесом

Президент США Дональд Трамп здивований повільними темпами реалізації стратегії виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трамп вважає, що новий референдум буде несправедливим по відношенню до переможців".

"Я здивований тим, як погано все пішло з точки зору переговорів, але я поділився з прем'єр-міністром своїми ідеями про те, як вести переговори, вона не послухала це, і це нормально, але це можна було б обговорити в іншій манері", - заявив він.

Трамп назвав Brexit дуже складним процесом, який розриває країну.

"Я думаю, що їм, ймовірно, доведеться щось робити, тому що зараз вони знаходяться в розпал дуже короткого періоду часу, в кінці місяця, і вони не зможуть цього зробити", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо необхідності продовження строків Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парламент Великобританії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізній термін.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампвыход ВБ из ЕСBrexit
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