Трамп заявив про зростання свого рейтингу серед латиноамериканців

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами глави США, рейтинг його схвалення за рік зріс на 19%

Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа становить 50% серед латиноамериканців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами Трампа, за рік його рейтинг зріс на 19%.

"Опитування Marist/NPR/PBS показує, що рейтинг схвалення президента Трампа серед латиноамериканців становить 50%, збільшившись за рік на 19%. Спасибі, працюємо!" - написав президент США.

Нагадаємо, в січні рейтинг Трампа знизився до 44% через зупинку роботи уряду - "шатдаун". Якщо порівнювати ці показники з даними опитувань минулого місяця, то рейтинг знизився на три пункти - з 47% в грудні до 44% у січні.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року з даних глобального опитування американського аналітичного центру Pew Research Center випливало, що президенту США в світі довіряють менше, ніж лідеру Китаю Сі Цзіньпіну і главі РФ Володимиру Путіну.

Додамо також, в лютому минулого року рейтинг популярності Дональда Трампа опустився до мінімальної позначки. Зокрема, 35% американців схвалювали діяльність Трампа на посаді президента США.