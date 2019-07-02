Трамп знову заявив про плани вивести війська з Афганістану

Президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Афганістану, але збирається залишити розвідку в Кабулі. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на інтерв'ю Fox News.

Зазначимо, що Трамп хотів би "забратися" з Афганістану, але це країна "з безліччю хороших місць, де можна сховатися", і за неї потрібно стежити.

"Я б залишив дуже сильну розвідку там", - сказав американський лідер.

Заява Трампа була відповіддю на наполегливі вимоги талібів переписати чернетку мирного договору, згідно з яким США виведуть свої війська з Афганістану в обмін на обіцянки лідерів талібів боротися з тероризмом.

"Ми працюємо над переписуванням проекту угоди і включенням в нього застережень, які були узгоджені", - повідомив представник "Талібану" Сухайл Шехін Associated Press 30 червня на другий день переговорів з посланником США Халілзадом Залмайєм.

Нагадаємо, Трамп попередив Іран про можливий удар США, відносини з яким останнім часом загострилися. Він заявив, що не виключає можливості нанесення удару по Ірану, хоча раніше він і скасував заплановану атаку. Трамп повторив свою заяву, що жертвами удару США по Ірану могли стати 150 осіб, і безпілотник не вартий життя такої кількості людей.

Як повідомляло РБК-Україна сьогогдні, Трамп анонсував нову зустріч з Кім Чен Ином. Трамп заявив, що остання зустріч з лідером КНДР пройшла добре в вихідні дні і він з нетерпінням чекає на нову зустріч. Зустріч президента США очікує найближчим часом.