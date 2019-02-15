Трамп заявив, що оголосить про перемогу над ІДІЛ протягом доби

Трамп анонсував багато "чудових заяв"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты объявят о ликвидации территориального халифата группы "Исламского государства" в течение следующего дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Трамп заявил, что много размышляет о Сирии.

"У нас есть много замечательных заявлений, касающихся Сирии и нашего успеха в ликвидации Халифата, и это будет объявлено в течение следующих 24 часов", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что президент США Дональд Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку "Исламское государство (ИГИЛ).

Как писало РБК-Украина, Германия ожидает, что Турция проявит сдержанность и ответственность в связи с выведением Соединенными Штатами своих военных из Сирии.

Так, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.