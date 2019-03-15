Трамп заявив про незаконність розслідування Мюллера

Президент США вважає, що для демократів ця справа стала виправданням їх поразки на виборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году является незаконным. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По мнению главы США, "российский сговор" был оправданием того, что демократы проиграли выборы.

"Не должно было быть отчета Мюллера. Это было незаконное и противоречивое расследование в поисках преступления. Российский сговор был не чем иным, как оправданием того, что демократы проиграли выборы, которые, как они думали, они выиграют", - подчеркнул Трамп.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Как писало РБК-Украина ранее, радиостанция NPR сообщила, что проводимое Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которому присудили 7,5 года тюрьмы.

Так, после заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Добавим, спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы.