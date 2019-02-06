Комітет палати представників США передасть Мюллеру показання Трампа-молодшого у "справі РФ"

Фото: спецпрокурор Роберт Мюллер (відкриті джерела)

Мюллеру будуть передані близько 50 стенограм виступів свідків по справі

Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосувала за передачу спеціальному прокурору Роберту Мюллеру свідчень від свідків у справі про втручання Росії в американські президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Повідомляється, що Мюллеру будуть передані близько 50 стенограм виступів свідків по справі, в тому числі проводилися в закритому режимі.

Йдеться, зокрема, про свідчення Дональда Трампа - молодшого, колишнього директора з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, зятя і старшого радника президента США Джареда Кушнера, колишнього юрисконсульта президента США Майкла Коена. Як зазначається, нова інформація дозволить Мюллеру отримати більш широку інформацію по справі і, можливо, пред'явити нові звинувачення.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори 2016 року.

До цього, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ президентські вибори США 2016 року.