Розслідування Мюллера про втручання РФ в американські вибори завершено, - NPR

Фото: Роберт Мюллер (flickr.comObama White House)

Спецпрокурора залишає ключовий обвинувач у цій справі Ендрю Уайссменн

Проведене спецпрокурором Робертом Мюллером розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року завершено. Про це повідомляє NPR.

Повідомляється, що команду спецпрокурора залишає ключовий обвинувач у цій справі Ендрю Уайссмэнн, який займався справою колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Його відхід є вірною ознакою того, що Мюллер і його команда завершили роботу", - йдеться в повідомленні.

Після заяви про закінчення розслідування Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Баррі, а він в свою чергу підготує і подасть в Конгрес США матеріали по цій справі.

Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосував за передачу спеціальному прокурору Роберту Мюллеру показань свідків по справі про втручання Росії в американські президентські вибори.

РБК-Україна писало, що 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.