У Конгресі закликали опублікувати доповідь Мюллера

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В резолюції міститься заклик до Генпрокуратури США надати доповідь Мюллера громадськості

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію із закликом оприлюднити доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про його розслідуванні втручання Росії у вибори США 2016 року. Про це повідомляє The Hill.

В резолюції міститься заклик до Генпрокуратури США надати доповідь Мюллера Конгресу і громадськості. Прийняття резолюції було ініційовано головою юридичного комітету Палати представників Джеральдом Надлером.

Нагадаємо, радіостанція NPR сьогодні повідомила, що проведене спецпрокурором Робертом Мюллером розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року завершено. Команду спецпрокурора залишає ключовий обвинувач у цій справі Ендрю Уайссменн, який займався справою колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого засудили до 7,5 років в'язниці.

Зазначимо, що після заяви про закінчення розслідування Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Баррі, а він в свою чергу підготує і подасть в Конгрес США матеріали по цій справі.

Нагадаємо, Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосував за передачу спеціальному прокурору Роберту Мюллеру показань свідків по справі про втручання Росії в американські президентські вибори.