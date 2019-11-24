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Трамп заявив про незгоду 75% американців з імпічментом

Новини » Політика     24.11.2019 - 19:40
Трамп заявив про незгоду 75% американців з імпічментом

За словами президента США, за його імпічмент виступають 25% громадян США

Ініційований Демократичною партією США процес імпічменту не підтримують 75% громадян Америки. Про це повідомив у своєму Twitter президент США Дональд Трапмп.

"Тепер опитування показали дуже серйозну незгоду з імпічментом, особливо в коливних штатах. 75% проти 25%. Спасибі вам!", - написав він.

Нагадаємо, 22 листопада РБК-Україна писало, що можливе розслідування процедури імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні.

На даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Додамо, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Сенат США не підтримає імпічмент Дональда Трампа. За його словами, палата, очолювана республіканцями, подасть достатньо голосів, щоб відхилити рішення про оголошення імпічменту Дональда Трампа.

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