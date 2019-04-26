Трамп заявив про необхідність США і РФ позбутися ядерної зброї

США, Росії і Китаю варто відмовитися від ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

Зокрема, Трамп зазначив, що США повинні відмовитися від ядерної зброї.

"Я бачив, як президент Путін заявив про те, що радий можливості допомагати США з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми хочемо позбутися ядерної зброї, ми всі повинні. Росія повинна позбавитися від неї, Китай повинен позбавитися від неї", - сказав Трамп.

Зазначимо, Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерними озброєннями.

Раніше Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.

РБК-Україна писало, що США заявляли про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договір про ракети. До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.