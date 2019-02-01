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США заявили про розгортання Росією додаткових ракет

Новини » Політика    01.02.2019 - 11:43
США заявили про розгортання Росією додаткових ракет
Ілюстративне фото (vk.com topwar)

Росія до теперішнього часу розгорнула чотири дивізіони крилатих ракет 9М729

США заявили союзникам про те, що Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

За словами джерела видання, США нещодавно інформували західних союзників про те, що Росія до теперішнього часу розгорнула чотири дивізіони крилатих ракет 9М729.

"Три місяці тому, як стверджувалося, у Росії було три таких дивізіону", - йдеться в матеріалі.

Джерело видання зазначило, що в цілому, Росія має майже 100 таких ракет, включаючи запасні.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) 2 лютого 2019.

Зазначимо, вчорашня зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не принесла просування з питання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

США назвали дату виходу з ракетного договору США вийдуть з договору про ракети в кінці тижня, - Reuters
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