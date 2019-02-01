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Помпео: США припиняють участь у ракетному договорі з РФ

Новини » Політика    01.02.2019 - 15:51
Помпео: США припиняють участь у ракетному договорі з РФ
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За його словами, у Росії є шість місяців, щоб врятувати договір

Держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (РСМД) з 2 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Сполучені Штати призупинять виконання своїх зобов'язань в рамках ДРСМД, починаючи з 2 лютого", - заявив він.

Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування, яка порушує ДРСМД.

Раніше ззаступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Таке рішення було прийнято після провальних переговорів між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон.

Після цього заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності і заявив, що "гра вже відіграна".

РБК-Україна писало, що США заявили про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договор про ракети.

США заявили про розгортання Росією додаткових ракет США назвали дату виходу з ракетного договору
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиракета
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