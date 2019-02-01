Помпео: США припиняють участь у ракетному договорі з РФ

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За його словами, у Росії є шість місяців, щоб врятувати договір

Держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (РСМД) з 2 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Сполучені Штати призупинять виконання своїх зобов'язань в рамках ДРСМД, починаючи з 2 лютого", - заявив він.

Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини. США вимагають від Росії знищення крилатої ракети наземного базування, яка порушує ДРСМД.

Раніше з заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Таке рішення було прийнято після провальних переговорів між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон.

Після цього заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності і заявив, що "гра вже відіграна".

РБК-Україна писало, що США заявили про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договор про ракети.