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Коаліція США в Іраку підвищила бойову готовність через загрози від Ірану

Новини » Політика    15.05.2019 - 01:35
Коаліція США в Іраку підвищила бойову готовність через загрози від Ірану
Фото: військові США (proxy.duckduckgo.com)

США готуються до можливої агресії з боку Ірану

Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки на території Іраку підвищила бойову готовність у зв'язку з існуючими загрозами для американських військ через присутність іранських військових у регіоні. Про це повідомив представник Центрального командування ЗС США, капітан Білл Урбан, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Місія США наразі перебуває на високому рівні готовності, тому ми продовжуємо уважно стежити за ймовірними і, можливо, неминучими загрозами американським силам у Іраку", - сказав американський військовий.

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео розповів, що США готують заходи на випадок агресії з боку Ірану. Вашингтон посилює американські війська на Близькому Сході на випадок, якщо Іран спробує завдати шкоди інтересам США в Іраку, Афганістані або Ємені.

Водночас, зі слів Помпео, США готові до консультацій з Тегераном.

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