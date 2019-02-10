Трамп заявив, що демократи не прагнуть безпеки на кордонах

Дональд Трамп звинуватив демократів у небажанні добитися безпеки

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в Конгрессе в нежелании поддержать рекомендации специалистов относительно стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Дональд Трамп считает, что демократы не стремятся к безопасности.

"Демократы, кажется, просто не хотят безопасности на границах. Они противоречат рекомендациям пограничников", - написал президент.

Президент Трамп добавил, что стена будет построена.

"Стена будет построена так или иначе!", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о подписании нового торгового соглашения с Мексикой.

По его словам, эта сделка на миллиард долларов в год выгоднее старого соглашения NAFTA (соглашение о североамериканской зоне свободной торговли).

Как писало РБК-Украина, 30 ноября 2018 года президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето и глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.