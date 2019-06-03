Трамп заявив, що демократи не доб'ються його імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що члени Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які контролюють Палату представників Конгресу, не зможуть домогтися його імпічменту. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Глава США закликав демократів "повертатися до роботи".

"Демократи не зможуть добитися імпічменту президента за злочини, вчинені демократами. Факти спливають. Наймасштабніше "полювання на відьом" в американській історії! Конгрес, поверніться на роботу і допоможіть нам на кордоні, з цінами на ліки та з інфраструктурою", - написав Трамп.

Нагадаємо, впливові демократи заявляють, що американський Конгрес повинен ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа після підведення підсумків спеціальним прокурором Робертом Мюллером по роботі слідства по втручанню Росії у вибори США 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, імпічмент Трампа станом на травень підтримувала майже половина американців. За даними опитування, з середини квітня число прихильників імпічменту Трампа в США виросло з 40% до 45%. У той же час 42% респондентів вважають, що його не можна усувати з посади, а ще 13% опитаних утрималися від однозначної відповіді.

Додамо, у квітні Трамп заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього.