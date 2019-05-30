Демократи у Конгресі США хочуть ініціювати процедуру імпічменту Трампа

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Демократична партія відреагувала на виступ спецпрокурора Мюллера щодо розслідування втручання Росії

Впливові демократи у Конгресі Сполучених Штатів заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа після підбиття підсумків спеціальним прокурором Робертом Мюллером щодо роботи слідства зі втручання Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У середу Мюллер заявив, що висунення звинувачень президенту США суперечило б Конституції та правилам Міністерства юстиції США, а також було б несправедливим.

Крім того спецпрокурор додав, що для того, щоб вжити заходи проти чинного президента треба вживати "процедуру, відмінну від системи переслідування злочинів".

Як зазначає видання, багато представників Демократичної партії потрактували окремі фрази Мюллера, як сигнал, що лише Конгрес може взяти на себе місію висунення звинувачень президенту США, і виступили за початок процедури імпічменту.

"Заява Мюллера підкреслює те, що знають ті, хто читав його доповідь: вона є подання на імпічмент, а діяти має Конгрес. Там мають діяти", - заявила сенатор-демократ Елізабет Воррен.

А демократи у Палаті представників Конгресу США вже заговорили про перші конкретні кроки на шляху до імпічменту.

"Наступним кроком Юридичний комітет Палати представників має розпочати офіційну процедуру запиту щодо імпічменту, щоб формально розпочати розглядати, чи необхідно висувати подання щодо імпічменту", - заявив конгресмен-демократ Дейвід Сісілін.

Водночас у Білому домі та в Республіканській партії США переконують, що нова заява Мюллера жодним чином не змінила ситуації.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер 29 травня вперше виступив із публічним коментарем про результати свого дворічного розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори Сполучених Штатів у 2016 році, він також повідомив, що закриває свій офіс.