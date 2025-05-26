Трамп осудил Путина за ракетные удары по Украине: "Он убивает людей"
Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины Российской Федерации. Он заявил, что недоволен главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Американский лидер сказал, что он не знает, что случилось с диктатором. Более того, Трамп заявил, что Путин убивает людей.
"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в городе и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - сказал президент США.
Также Sky News пишет, что Трамп "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
Обстрелы Украины и реакция США
Напомним, в ночь на 25 мая россияне комбинированно атаковали Киев и другие города Украины дронами и ракетами разных типов. В результате атаки было зафиксировано множество повреждений гражданской инфраструктуры, а также были жертвы и пострадавшие.
После случившегося представители разных стран начали высказывать свою реакцию с однако от США было молчание. Лишь ближе к вечеру первым отреагировал спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог.
"Это Киев. Беспорядочное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных. Эти нападения позорны. Прекратите убийства. Прекратите огонь немедленно", - написал Келлог, прикрепив фото ночной столицы в огне.
Чуть позже пастор Марк Бернс, которого считают духовным советником Трампа, тоже раскритиковал атаки, которые совершает Россия.
"Эти удары не только наносят сокрушительный ущерб мирному населению, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов, которые запрещают нападение на некомбатантов (на гражданских - ред.)", - написал Бернс в соцсети Х.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Украине в ночь на 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.
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