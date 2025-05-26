Трамп осудил Путина за ракетные удары по Украине: "Он убивает людей"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины Российской Федерации. Он заявил, что недоволен главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Американский лидер сказал, что он не знает, что случилось с диктатором. Более того, Трамп заявил, что Путин убивает людей. "Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в городе и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - сказал президент США. Также Sky News пишет, что Трамп "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.