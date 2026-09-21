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Трамп создаст Силы ИИ: в США назначат специального "царя" для индустрии

11:09 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Трамп назвал опасения относительно искусственного интеллекта выдумкой (фото: Getty Images)

Дональд Трамп решил поставить развитие ИИ в США под отдельный государственный контроль - президент создает Силы ИИ и назначит собственного "царя ИИ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сформировать специальную государственную структуру Сил ИИ (AI Force) и вскоре назначить нового Царя ИИ (AI Czar).

По его мнению, такие меры помогут оградить индустрию от нападок политических оппонентов и обеспечить ее дальнейший беспрепятственный рост.

Детали новой инициативы

Трамп подчеркнул, что не позволит "радикальным левым" уничтожить технологический сектор.

Примечательно, что на должность царя ИИ он рассматривает исключительно "людей с высоким коэффициентом интеллекта".

Что известно о будущей структуре:

  • Новое подразделение по своей концепции будет напоминать Космические силы США (Space Force), созданные в первый президентский срок Трампа.
  • Правительство не намерено искусственно ограничивать или сдерживать развитие технологий. В случае правонарушений чиновники будут полагаться на действующую систему правосудия.
  • Техноиндустрия не была заранее проинформирована об этом плане, из-за чего в долине Кремниева возникла определенная растерянность.

Читайте больше: Игра с жизнью людей: ученые массово увольняются из Google и OpenAI из-за угрозы ИИ

Споры о темпах развития ИИ: политический контекст

Объявление о создании Сил ИИ прозвучало на фоне активных дискуссий внутри самой индустрии.

Ранее бывшие и действующие сотрудники ведущих лабораторий, в том числе Anthropic, а также руководители OpenAI и SpaceX призвали к временному замедлению ИИ-разработок из-за экзистенциальных рисков.

Со всем тем, Трамп назвал опасения об опасности искусственного интеллекта "больным заговором", который якобы выгоден только Китаю, а жалобы на влияние дата-центров - выдумкой.

На фоне приближающихся промежуточных выборов в ноябре эти вопросы стали одной из главных политических тем, из-за чего президент США также запустил онлайн-опрос о переименовании самого термина "искусственный интеллект" в Superior Intelligence (SI) или Extreme Intelligence (EI).

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