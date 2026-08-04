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У Трампа введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран: есть ли в списке Украина

07:21 04.08.2026 Вт
2 мин
Среди государств, гражданам которых нужно внести залог, есть бывшие республики СССР
aimg Филипп Бойко
У Трампа введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран: есть ли в списке Украина Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Государственный департамент США сделает постоянной программу визовых гарантий, позволяющую консульским служащим потребовать от отдельных заявителей из 50 стран внесения залога до 20 тысяч долларов при оформлении неиммиграционных виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Вашингтоне заявляют, что механизм должен помочь снизить количество случаев нарушения визового режима и обеспечить соблюдение правил пребывания в США. В то же время, правозащитники предупреждают, что новые требования могут создать дополнительные барьеры для людей, имеющих законные основания для поездок.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что подобные меры необходимы для усиления национальной безопасности и борьбы с нелегальной иммиграцией.

США ужесточают контроль за соблюдением визовых правил

Государственный департамент США сообщил, что консульские сотрудники получат право потребовать от заявителей на неиммиграционные визы, подпадающие под действие программы, внесение залога как условия выдачи документа.

Размер залога может составлять до 20 тысяч долларов. При этом во время пилотной программы, стартовавшей в 2025 году, предполагались фиксированные суммы в 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов.

После перехода программы на постоянное основание минимальная сумма в 5 тысяч долларов будет отменена, а максимальный размер залога увеличится до 20 тысяч долларов.

По данным Госдепартамента, программа будет распространяться на граждан 50 стран, в том числе 30 государств Африки.

Украины в списке этих стран нет. Однако есть бывшие республики СССР: Грузия, Кыргызская Республика, Таджикистан и Туркменистан.

Полный точный список на сайте Департамента туризма США. Новые правила вступят в силу после публикации в Федеральном реестре США.

Контекст новости

Трамп пытается все больше монетизировать пребывание иностранцев в Штатах. Накануне стало известно, что Администрация Трампа рассматривает возможность введения сбора в размере 100 тысяч долларов для иностранных студентов, планирующих остаться в стране для работы после завершения учебы.

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