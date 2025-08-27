RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары из-за закупки нефти РФ

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg, новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив существующие 25% сборы. Они затронут более 55% индийского экспорта в США - крупнейшего рынка сбыта для страны.

Больше всего пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость: текстиль, обувь, ювелирные изделия и игрушки.

При этом фармацевтика и электроника, включая крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Решение Белого дома резко ухудшает отношения между Вашингтоном и Нью-Дели, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Китаю. Индия назвала действия США "несправедливыми и необоснованными" и пообещала продолжать закупки российской нефти.

"Это будет иметь очень большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов", - заявил Исрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США.

По данным Citigroup, новые сборы могут снизить экономический рост Индии на 0,6-0,8 процентного пункта.

В то же время влияние будет ограниченным из-за ориентации экономики на внутренний спрос - частное потребление формирует около 60% ВВП страны.

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии (87,4 млрд долларов в 2024 году), однако это лишь около 2% от ВВП государства.

Усиление давления США

США уже неоднократно давили на Индию из-за сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Вашингтон обвиняет Нью-Дели в том, что закупка российской нефти по сниженным ценам помогает Кремлю получать прибыль для финансирования войны против Украины.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник выпустило проект уведомления об удвоении тарифов на индийский импорт до 50%. новые правила вступают в силу 27 августа.

