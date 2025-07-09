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Трамп введет тарифы против Молдовы и еще ряда стран

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп предупредил лидеров ряда стран о новых тарифах. В частности, соответствующее письмо он направил президенту Молдовы Майе Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

Трамп рассказал, что США продолжат торговое сотрудничество с Молдовой, однако намерены сократить "длительный и устойчивый дефицит торговли" , который был вызван тарифными, нетарифными мерами и другими барьерами.

"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере только 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - указано в его письме.

Трамп также подчеркнул, что в случае, если Молдова введет пошлины на американскую продукцию, США ответят аналогичным повышением тарифов.

Похожие письма он направил лидерам еще ряда стран. Но для них будет действовать разная тарифная ставка:

  • 30% для Алжира;
  • 25% для Брунея;
  • 30% для Ирака;
  • 30% для Ливии;
  • 20% для Филиппин.

Тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел тарифы против большого количества стран еще в апреле.

Но после этого американский лидер "поставил на паузу" свое решение на 90 дней, чтобы вести с другими странами переговоры о торговых сделках.

В то же время Трамп пообещал, что если до 9 июля не удастся достичь прогресса в переговорах с отдельными странами, он восстановит действие тарифов в отношении них.

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МолдоваДональд ТрампТарифы