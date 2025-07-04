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"Или сделка, или тарифы": Трамп угрожает ввести односторонние пошлины с 9 июля

США, Пятница 04 июля 2025 03:07
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"Или сделка, или тарифы": Трамп угрожает ввести односторонние пошлины с 9 июля Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов в любой момент перейти от дипломатии к односторонним решениям по тарифам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже с пятницы может начать отправлять торговым партнерам письма с уведомлением о введении односторонних тарифных ставок.

Это произойдет накануне крайнего срока переговоров, который завершается 9 июля.

"Мы, вероятно, начнем рассылать письма уже завтра - возможно, по 10 в день разным странам, сообщая им, сколько им придется платить за право торговать с США", - заявил Трамп журналистам перед вылетом из Вашингтона в Айову.

Отметим, еще в апреле Трамп анонсировал повышение так называемых "взаимных" тарифов, но дал торговым партнерам 90 дней для переговоров, приостановив действие тарифов на это время и установив ставку в 10%.

На сегодня администрации Трампа уже удалось договориться с Великобританией и Вьетнамом, а также достичь временного перемирия с Китаем, что позволило смягчить таможенные ограничения между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время переговоры с другими ключевыми торговыми партнерами продолжаются. В частности, с Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом еще нет окончательных соглашений.

Также Трамп высказался оптимистично относительно перспектив соглашения с Индией, а вот по Японии был критическим, назвав ее "сложным партнером" и заявив, что Токио может быть вынуждено платить 30-35% или даже другие ставки, определенные США.

На вопрос о возможности продления срока для переговоров, Трамп четко ответил, что такого варианта пока не рассматривает.

Таким образом, торговые партнеры США оказались под очень сильным давлением.

Напомним, 2 июля Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с Вьетнамом, по которой США планируют ввести 20% пошлину на товары, непосредственно экспортируемые из Вьетнама, и 40% - на продукцию, которая, по оценке США, фактически переправляется через страну из Китая или других государств.

Хотя эти ставки ниже ранее объявленной пошлины в 46%, они все же существенно превышают временную ставку в 10%, действовавшую во время переговоров.

Подробнее о том, как будут работать пошлины США и как это ударит по ценам в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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