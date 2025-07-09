Трамп запровадить тарифи проти Молдови та ще низки країн

Трамп розповів, що США продовжать торговельне співробітництво з Молдовою, проте мають намір скоротити "тривалий і стійкий дефіцит торгівлі", який був викликаний тарифними, нетарифними заходами та іншими бар'єрами.

"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - зазначено в його листі.

Трамп також підкреслив, що в разі, якщо Молдова введе мита на американську продукцію, США дадуть відповідь аналогічним підвищенням тарифів.

Схожі листи він надіслав лідерам ще низки країн. Але для них діятиме різна тарифна ставка: