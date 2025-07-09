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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп запровадить тарифи проти Молдови та ще низки країн

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп попередив лідерів низки країн про нові тарифи. Зокрема, відповідного листа він надіслав президенту Молдови Маї Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

Трамп розповів, що США продовжать торговельне співробітництво з Молдовою, проте мають намір скоротити "тривалий і стійкий дефіцит торгівлі", який був викликаний тарифними, нетарифними заходами та іншими бар'єрами.

"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - зазначено в його листі.

Трамп також підкреслив, що в разі, якщо Молдова введе мита на американську продукцію, США дадуть відповідь аналогічним підвищенням тарифів.

Схожі листи він надіслав лідерам ще низки країн. Але для них діятиме різна тарифна ставка:

  • 30% для Алжиру;
  • 25% для Брунею;
  • 30% для Іраку;
  • 30% для Лівії;
  • 20% для Філіппін.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти великої кількості країн ще у квітні.

Але після цього американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.

Водночас Трамп пообіцяв, що якщо до 9 липня не вдасться досягти прогресу в переговорах з окремими країнами, він відновить дію тарифів щодо них.

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МолдоваДональд ТрампТарифи