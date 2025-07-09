Трамп запровадить тарифи проти Молдови та ще низки країн

Президент США Дональд Трамп попередив лідерів низки країн про нові тарифи. Зокрема, відповідного листа він надіслав президенту Молдови Маї Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
Трамп розповів, що США продовжать торговельне співробітництво з Молдовою, проте мають намір скоротити "тривалий і стійкий дефіцит торгівлі", який був викликаний тарифними, нетарифними заходами та іншими бар'єрами.
"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Молдови мито в розмірі лише 25% на всі молдовські товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - зазначено в його листі.
Трамп також підкреслив, що в разі, якщо Молдова введе мита на американську продукцію, США дадуть відповідь аналогічним підвищенням тарифів.
Схожі листи він надіслав лідерам ще низки країн. Але для них діятиме різна тарифна ставка:
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти великої кількості країн ще у квітні.
Але після цього американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.
Водночас Трамп пообіцяв, що якщо до 9 липня не вдасться досягти прогресу в переговорах з окремими країнами, він відновить дію тарифів щодо них.
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