Си Цзиньпин пообещал Байдену работать с администрацией Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джо Байденом, чей срок в этой должности истекает в январе, заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Встреча глав двух государств состоялась в Лиме (Перу) в отеле, где остановился китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин посещают форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. До этого переговоры между ними были семь месяцев назад.

По информации западных СМИ, Си Цзиньпин заявил Байдену, что он будет работать с командой Трампа по "ключевым конфликтам - от киберпреступности до торговли, Тайваня и России".

"Цель Китая относительно стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США остается неизменной", - сказал китайский лидер.

Кроме того, он признал "взлеты и падения" в отношениях между КНР и США.

"Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий", - заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Байден сказал, что оба лидера не всегда соглашались, но их дискуссии были "откровенными".

Трамп может усилить экономическое давление на Китай

В январе 2025 года в должность президента США вступит представитель Республиканской партии Дональд Трамп, победивший на выборах в ноябре.

Ранее он пообещал ввести общие 60%-е пошлины на импорт китайских товаров в США в рамках пакета торговых мер "Америка прежде всего". При этом Пекин выступает против этих шагов.

Также Трамп планирует взять на руководящие должности в своей администрации нескольких "критиков Китая", в частности, сенатора Марко Рубио как госсекретаря и конгрессмена Майка Волтца как советника по национальной безопасности.

Отношения между США и Китаем

Западные обозреватели считают, что Байден стремился снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, однако Вашингтон был возмущен недавним взломом телефонов представителей американского правительства и президентской кампании, и эту кибератаку связывают с КНР.

Кроме того, власти США беспокоит китайская поддержка России, которая ведет войну против Украины, и вопрос усиления давления Пекина на Тайвань.

Темы для обсуждения на встрече Байдена и Си Цзиньпина

Отмечается, что Байден в ходе встречи с лидером КНР хочет обсудить с Китаем участие КНДР в российско-украинской войне на стороне Кремля, и углубление связей между Москвой и Пхеньяном.

Вместе с тем экономика Пекина испытывает сильный удар от шагов американских властей по торговле, включая план ограничения инвестиций США в китайский искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники и экспортные ограничения на компьютерные микросхемы высокого класса.

Представители США рассказали журналистам, что все эти темы будут фигурировать в переговорах между Байденом и Си Цзиньпином.

Добавим, недавно в Белом доме рассказали, что во время встречи с Си Цзиньпин Байден обсудит ряд вопросов. Среди них, в частности, будет поддержка Пекином Москвы в войне РФ против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре.