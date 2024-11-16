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Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне России

США, Суббота 16 ноября 2024 21:11
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Байден на последней встрече с Си Цзиньпином хочет обсудить участие КНДР в войне России Фото: американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден планирует оказать давление на китайского лидера Си Цзиньпина во время последней встречи. Она планируется сегодня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Телеканал отметил, что Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России в Украине.

Сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост. Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.

Анонимные источники издания говорят, что во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасную ситуацию в отношениях с Северной Кореей.

Напомним, что на днях Белый дом сообщил, что во время встречи с Си Цзиньпином Байден обсудит ряд вопросов.

Среди них, в частности, будет поддержка Пекином Москвы в войне РФ против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре.

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