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Один из кандидатов Трампа на главу Пентагона отказался от должности, - CNN

Вашингтон, Четверг 07 ноября 2024 16:15
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Один из кандидатов Трампа на главу Пентагона отказался от должности, - CNN Фото: Том Коттон, американский сенатор (flickr by Arkansas National Guard)
Автор: Иван Носальский

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Дональда Трампа. Согласно слухам, его рассматривали на должность министра обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник издания рассказал, что близкие к Трампу люди предлагали кандидатуру Коттона на высшие посты в сфере разведки или нацбезопасности. Но он принял решение остаться в Сенате.

При этом несколько собеседников CNN подтвердили, что Коттона рассматривали на должность нового главы Пентагона.

По словам источника журналистов, Коттон хочет баллотироваться на пост лидера фракции республиканцев в Сенате. Он также заверил команду Трампа, что планирует быть главным "защитником" бывшего президента во время работы в Конгрессе.

Что известно о Коттоне

Стоит заметить, что Тома Коттона рассматривали на должность министра обороны еще перед первым сроком Трампа. Коттон - бывший офицер пехоты, он принимал участие в войнах в Ираке и Афганистане.

Также сенатор является представителем ястребиного крыла Республиканской партии, которое поддерживает предоставление помощи Украине в войне с Россией.

К слову, более детально о том, какие еще есть претенденты на должность нового министра обороны США при Трампе, можете узнать в материале РБК-Украина.

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