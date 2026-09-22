Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие, - Рубио

Рубио об энергетическом перемирии

Рубио поддерживает прекращение огня между Россией и Украиной в области энергетической инфраструктуры. Он повторил призывы Трампа к обеим странам прекратить атаки на энергетические объекты.

"Мы считаем, что это была бы отличная идея - прекращение огня в энергетической инфраструктуре, при котором инфраструктура Украины не будет мишенью, а также поставка российской энергии не будет мишенью", - сказал Рубио.

По словам Рубио, Трамп на встрече с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций намерен обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и РФ.



Ранее РБК-Украина писалj, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и сегодня на полях ГА ООН у него ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил про обсуждение с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленной на обеспечение энергетического перемирия между Украиной и РФ.