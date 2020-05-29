Трамп анонсував санкції проти Китаю через дії стосовно Гонконгу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Трамп звинуватив КНР у порушенні домовленостей щодо автономії Гонконгу

Сполучені Штати Америки введуть санкції проти офіційних осіб Китаю через дії щодо Гонконгу. США також мають намір заборонити в'їзд окремим громадянам КНР.

Про це під час прес-конференції заявив американський президент Дональд Трамп.

За його словами, Китай порушив свою обіцянку щодо автономії Гонконгу.

"Китай замінив свою обіцяну формулу "Одна країна, дві системи" на "Одна країна, одна система", - зазначив Трамп.

Він наголосив, що Гонконг більше не є достатньо автономним, щоб заслужити особливе ставлення з боку США. У зв'язку з цим американський уряд перегляне відносини з Гонконгом, включаючи надані автономії пільги.

Трамп також заявив, що Китай "протягом багатьох років здійснював незаконне шпигунство" в США. У відповідь США "призупинять в'їзд у країну деяких іноземних громадян з Китаю, яких ми визначили як потенційну загрозу національній безпеці".

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Автор: Роман Калиниченко