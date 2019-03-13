Трамп заборонив польоти Boeing 737 MAX

Авіакомпанії і пілоти вже повідомлені про це, заявив американський президент

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп из-за авиакатастрофы в Эфиопии приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом распоряжении.

Напомним, Государственная авиационная служба выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Распоряжение вступает в силу с 19:00 (21:00 по Киеву). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Так, 10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.