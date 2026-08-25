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Трамп требует переименовать озеро Онтарио из-за напряженных отношений с Канадой

17:46 25.08.2026 Вт
2 мин
США предлагают радикально изменить название озера
aimg Елена Бджола
Трамп требует переименовать озеро Онтарио из-за напряженных отношений с Канадой Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Озеро Онтарио, названное в честь канадской провинции, скоро может превратиться в "озеро Америка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, сообщает Associated Press .

Трамп переименует озеро

Озеро Онтарио находится на границе США и Канады.

"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность изменения названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - пишет Трамп.

Впоследствии президент назвал канадцев "клоунами", которых "кто должен заставить стать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!".

Отношения США и Канады

В настоящее время двусторонние торговые переговоры между Канадой и Соединенными Штатами сорваны. США ввели 50% пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Повышены пошлины на:

  • алкоголь,
  • электрооборудование,
  • хоккейное снаряжение из Канады.

Ранее РБК-Украина писало, чтоТрамп возмутился торговлей и экономическими отношениями с Канадой и призвал прекратить нынешний формат сотрудничества.

Также сообщалось, что торговые переговоры между США и Канадой завершились без уговора. В итоге Вашингтон ввел 50% пошлины на часть канадских товаров, а Оттава пообещала ответить аналогичными мерами.

Кроме того, новые тарифы против Канады вводятся в соответствии с разделом 338 Закона о тарифах США в 1930 году. Эта норма позволяет президенту устанавливать пошлины до 50% на импорт из иностранной страны в ответ на неравное налогообложение или дискриминационные торговые меры.

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