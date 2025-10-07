Трамп закрывает двери для переговоров с Венесуэлой: что это значит для Каракаса

Отношения США и Венесуэлы

В августе 2025 года США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро, обвиняя его в связях с наркокартелями и террористическими организациями. Мадуро категорически опроверг эти обвинения, заявив, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через Венесуэлу, из которых 70% были обезврежены венесуэльскими силами.

В сентябре 2025 года Мадуро заявил, что США осуществляют агрессивные действия против Венесуэлы на политическом, дипломатическом, военном и судебном уровнях, называя это "агрессией со всех сторон".

Несмотря на эти напряжения, в декабре 2023 года США и Венесуэла достигли соглашения об обмене заключенными: Венесуэла освободила союзника Мадуро в обмен на 10 американских граждан.

В августе 2025 года Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в ответ на угрозу ударов со стороны США, что свидетельствует о готовности Венесуэлы к отпору возможным военным агрессиям.