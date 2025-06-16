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Основная цель - ядерная программа Ирана. Эксперт объяснил планы Израиля

Понедельник 16 июня 2025 21:40
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Основная цель - ядерная программа Ирана. Эксперт объяснил планы Израиля Иллюстративное фото: самолеты Израиля бьют по Ирану (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израиль в ходе операции "Пробуждение льва" нацелился на ядерную программу Ирана. Сейчас продолжается второй этап операции.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман.

Первый этап операции

"Основной удар должен наноситься по иранской ядерной программе. Смысл был в том, что 13 июня началась операция, смысл был уничтожить все оставшиеся системы ПВО, чтобы дать возможность израильским самолетам спокойно летать в небе Ирана", - рассказал Мил-Ман.

По его словам, это и был первый этап операции. И он прошел "очень хорошо". Все системы ПВО уничтожить не удалось, но израильским самолетам "открыли путь" в небо Ирана.

Затем были локализованы другие системы ПВО, они продолжают уничтожаться.

Также, как отметил эксперт, параллельно с первым этапом были удары команды Моссада. Речь об уничтожении военной верхушки Ирана - около 20 высокопоставленных чиновников. При этом был нанесен удар по физикам-ядерщикам, которые занимаются ядерной программой Ирана. Уже девять ученых ликвидированы.

Мил-Ман обратил внимание, что такие ученые обладали знаниями, которые приближали Иран к созданию ядерной бомбы.

Второй этап

Дипломат объяснил, что второй этап операции Израиля начался уже 14 июня, когда бомбардировщики начали атаковать объекты ядерной программы Ирана.

"Это Натанз, Исфахан, Тебриз и так далее, там очень много объектов", - добавил он.

Отдельно он отметил, что Натанз - один из крупнейших объектов, и там "много всего спрятано под землей". Поэтому операция по его уничтожению очень сложная.

Также Израиль начал бомбить объект в Фордо, который находится в огромной горе. Его также сложно уничтожить.

"Тут не надо приуменьшать способности иранцев, они тоже умные, хитрые и понимают, что они делают. Это сильный враг, сложный", - добавил он.

Также сейчас Израиль планомерно уничтожает различные военные цели в Тегеране. Речь об объектах, которые связаны с Минобороной, со стражами исламской революции, полицией.

"Идет планомерное уничтожнение инфраструктуры террористического государства, которое помогало России воевать в Украине, которое пыталось уничтожить Израиль. Тут идет планомерная операция по уничтожению этого военного потенциала, который направлен против Израиля, свободного мира, США", - подчеркнул Мил-Ман.

Операция Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран. Были атакованы около 100 объектов.

В ответ Иран в ночь на 14 июня запустил большое количество баллистических ракет по Израилю. В результате этого много мирных жителей получили ранения. Также были погибшие.

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Израиль Иран Ядерное оружие Ракетный удар
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