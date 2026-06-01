RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине, - SCMP

23:32 01.06.2026 Пн
2 мин
Что сказал Трамп на встрече с Си Цзиньпином по войне в Украине?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой, чтобы тот помог положить конец войне в Украине.

По словам источников, Трамп на встрече в Пекине сказал Си Цзиньпину, что переговоры РФ и Украины зашли в тупик. На этом фоне он призвал Китай вернуть диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что этот звонок отражал явную потребовать Вашингтона вовлечь Пекин в свои усилия по прекращению войны. Причем той самой войны, которую Трамп сделал центральным элементов своей внешнеполитической программы после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Шанс на завершение войны в Украине

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами фракции "Слуга народа". На этой встрече он сказал, что "горячая фаза" войны может закончиться до ноября.

Также мы писали, что сегодня руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что прекращения войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, завершение боевых действий до зимы - реалистичная цель.

Он также отметил, что уже есть реальные основания для прекращения огня, а Украина в свою очередь готовится в важным переговорным процессам с участием западных партнеров, пот этом категорически исключая сдачу территорий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине