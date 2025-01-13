Группа европейских стран призвали G7 снизить потолок цен на российскую нефть

Шесть стран ЕС призвали Европейскую комиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это сократит доходы Москвы для продолжения войны в Украине, не вызвав при этом шока на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Меры, направленные на снижение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они сокращают единственный важнейший источник доходов России", - говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии в исполнительный орган ЕС.

В заявлении говорится, что сейчас настало время еще больше усилить воздействие санкций, снизив потолок цен на нефть в странах G7.

Ценовой предел для стран G7 был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов - на уровне максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.

Эти максимальные цены не менялись с декабря 2022 года и февраля 2023 года, когда они были введены, в то время как цены на российскую сырую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.

"Сегодня международный рынок нефти обеспечен лучше, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий ценовой предел вызовет шок предложения. Ввиду ограниченных возможностей хранения и чрезмерной зависимости доходов от экспорта энергоносителей у России нет альтернативы продолжению экспорта нефти даже по существенно более низкой цене", - говорится в письме.

Напомним, страны "Большой семерки" установили ценовые ограничения на российскую нефть, перевозимую морем, а также на нефтепродукты, чтобы ограничить доходы Москвы от торговли нефтью и таким образом ограничить возможности страны финансировать вторжение в Украину.