Финский лидер рассказал, что Трамп позвонил с самолета Air Force One и рассказал о переговорах с российским диктатором и главой КНР Си Цзиньпином.

По словам Стубба, Трамп также отметил, что европейцам следует поддерживать прямой контакт с Путиным.

"Дело в том, что у России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это Владимир Путин", - сказал президент США.

Напомним, во время телефонного разговора с европейскими лидерами Дональд Трамп подверг критике расходы на поддержку Украины со стороны так называемой "Коалиции желающих".