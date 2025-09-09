ua en ru
Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России

Вторник 09 сентября 2025 22:13
UA EN RU
Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Иван Носальский

США и Евросоюзу необходимо перекрыть нефтяные доходы России. В частности, нужны ограничения против нефтяных гигантов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко по приглашению министра финансов США Скотта Бессента приняла участие во встрече представителей США и ЕС. Ее открыл президент США Дональд Трамп. Такое мероприятие стало частью переговоров, которые направлены на укрепление трансатлантического единства.

Премьер поприветствовала усилия международных партнеров, которые направлены на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине.

По словам Свириденко, санкции уже существенно повлияли на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.

"Призвала наших партнеров и дальше совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Лишь решительные меры способны уменьшить ресурсы РФ для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", - добавила она.

Новые санкции ЕС

Напомним, Евросоюз уже готовит 19-й пакет санкций против России. Согласно слухам в СМИ, Еврокомиссия представит новые ограничения уже к пятнице, 12 сентября.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в новый пакет санкций войдут ограничения против российской энергетики, криптобирж и системы платежей.

