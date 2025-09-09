Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России

США и Евросоюзу необходимо перекрыть нефтяные доходы России. В частности, нужны ограничения против нефтяных гигантов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Свириденко по приглашению министра финансов США Скотта Бессента приняла участие во встрече представителей США и ЕС. Ее открыл президент США Дональд Трамп. Такое мероприятие стало частью переговоров, которые направлены на укрепление трансатлантического единства.

Премьер поприветствовала усилия международных партнеров, которые направлены на достижение справедливого и продолжительного мира в Украине.

По словам Свириденко, санкции уже существенно повлияли на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.

"Призвала наших партнеров и дальше совместно усиливать давление, введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников. Лишь решительные меры способны уменьшить ресурсы РФ для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", - добавила она.