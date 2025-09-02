Трамп заинтриговал заявлением о Путине: я узнал интересные вещи

Президент США Дональд Трамп узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме.
Трамп с интригой ответил на вопрос о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.
"Я не хотел бы... Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие несколько дней", - сказал президент США.
Трампа также спросили о том, какими могут быть последствия, если не будет в ближайшее время объявлено о встрече Путина и Зеленского.
"Посмотрим, что произойдет, что они сделают, я наблюдаю за этим очень внимательно", - сказал американский президент, повторив свой тезис о том, что гибель российских и украинских солдат на войне должна прекратиться.
На вопрос о том, представляет ли завтрашний парад в Китае, с участием Путина и Ким Чен Ына представляет вызов для США, Трамп заявил, что "мы нужны Китаю значительно больше, чем он нам".
"У меня была на самом деле очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Посмотрим, что-то из этого получится. Если нет, мы займем другую позицию", - добавил американский лидер.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп снова заявил, что он "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а лишь усилил атаки по Украине.
"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи. И это война, которая не имеет смысла", - сказал Трамп.
Ранее президент США заявлял, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.
Стоит отметить, что дедлайн, который Трамп установил для Путина относительно встречи с Зеленским, истек 1 сентября.
Однако российский диктатор так и не согласился на встречу с украинским президентом. Наоборот, Россия усилила дроновые атаки на Украину.