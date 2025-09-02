Трамп заинтриговал заявлением о Путине: я узнал интересные вещи

Трамп с интригой ответил на вопрос о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.

"Я не хотел бы... Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие несколько дней", - сказал президент США.

Трампа также спросили о том, какими могут быть последствия, если не будет в ближайшее время объявлено о встрече Путина и Зеленского.

"Посмотрим, что произойдет, что они сделают, я наблюдаю за этим очень внимательно", - сказал американский президент, повторив свой тезис о том, что гибель российских и украинских солдат на войне должна прекратиться.

На вопрос о том, представляет ли завтрашний парад в Китае, с участием Путина и Ким Чен Ына представляет вызов для США, Трамп заявил, что "мы нужны Китаю значительно больше, чем он нам".

"У меня была на самом деле очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Посмотрим, что-то из этого получится. Если нет, мы займем другую позицию", - добавил американский лидер.