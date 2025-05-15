Трамп заинтриговал планами после визита в ОАЭ: "Пункт назначения неизвестен"

Президент США Дональд Трамп пока не уверен в своих планах после визита в Объединенные Арабские Эмираты. Его просят посетить конкретные места.

"Мы выезжаем завтра. Это почти как "пункт назначения неизвестен"’. Нам звонят: "можете быть здесь? Можете быть там?" Но, вероятно, мы возвращаемся в Вашингтон", - рассказал американский лидер.

Журналисты спросили у Трампа, в какую страну он направится дальше после своего визита в ОАЭ (третьего и последнего пункта его ближневосточного турне). Президент США уклонился от ответа.

Трамп допускал поездку на переговоры Украины и РФ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он раздумывал над поездкой в Стамбул для участия в переговорах между Украиной и Россией.

В свою очередь спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отмечал, что американский лидер может приехать на встречу после того, как в Стамбул прилетит российский диктатор Владимир Путин.

Путин уже фактически отказался от участия в переговорах с Украиной. Он решил отправить на диалог группу чиновников для технических переговоров. Как отметил президент Владимир Зеленский, такие чиновники даже не уполномочены принимать решения.

Вчера, 14 мая, неназванный американский чиновник рассказал Reuters, что Трамп не планирует ехать в Стамбул для участия в украинско-российских переговорах.

В переговорах от США могут участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и Келлог.

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