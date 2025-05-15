Трамп заінтригував планами після візиту в ОАЕ: "Пункт призначення невідомий"

Президент США Дональд Трамп поки що не впевнений у своїх планах після візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Його просять відвідати конкретні місця.

"Ми виїжджаємо завтра. Це майже як "пункт призначення невідомий"'. Нам телефонують: "можете бути тут? Можете бути там?" Але, ймовірно, ми повертаємося до Вашингтона", - розповів американський лідер.

Журналісти запитали у Трампа, в яку країну він попрямує далі після свого візиту в ОАЕ (третього й останнього пункту його близькосхідного турне). Президент США ухилився від відповіді.

Трамп допускав поїздку на переговори України та РФ

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він розмірковував над поїздкою до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією.

Зі свого боку спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог зазначав, що американський лідер може приїхати на зустріч після того, як у Стамбул прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Путін уже фактично відмовився від участі в переговорах з Україною. Він вирішив відправити на діалог групу чиновників для технічних переговорів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, такі чиновники навіть не уповноважені ухвалювати рішення.

Учора, 14 травня, неназваний американський чиновник розповів Reuters, що Трамп не планує їхати до Стамбула для участі в українсько-російських переговорах.

У переговорах від США можуть брати участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф і Келлог.

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