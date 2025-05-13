Трамп едет на Ближний Восток: продаст оружие и получит в подарок "боинг"

Президент США Дональд Трамп начинает четырехдневную поездку по региону Персидского залива. Основное внимание будет уделено экономическим сделкам, а не кризисам безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты

В сопровождении влиятельных американских бизнес-лидеров, включая генерального директора Tesla и советника Трампа Илона Маска, Трамп 13 мая посетит Эр-Рияд, где проходит Саудовско-американский инвестиционный форум.

Затем 14 мая он отправится в Катар, а 15 мая - в Объединенные Арабские Эмираты.

Возможная встреча с Путиным и Зеленским

Трамп также заявил, что 15 мая он может отправиться в Турцию для возможных личных переговоров между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вторая зарубежная поездка Трампа с момента вступления в должность (первая была в Рим на похоронах папы Франциска) приходится на момент геополитической напряженности.

Инициативы по Украине и сектору Газа

Помимо попыток урегулирования войны против Украины, администрация Трампа продвигает новый механизм помощи для охваченного войной сектора Газа и призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху договориться о новом соглашении о прекращении огня.

На выходных американские и иранские переговорщики встретились в Омане, чтобы обсудить потенциальную сделку по сдерживанию ядерной программы Тегерана. Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если дипломатия не сработает.

В центре внимания - инвестиции и экономика

Однако - если оставить в стороне возможную поездку в Турцию - эти вопросы не являются главными в ходе визита Трампа на Ближний Восток, как он сейчас запланирован.

Ожидается, что США, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты объявят о потенциально триллионных инвестициях. Саудовская Аравия уже взяла на себя обязательства в январе, открывает новую вкладку до 600 миллиардов долларов инвестиций в США в течение следующих четырех лет, но Трамп заявил, что запросит целый триллион.

Участие американских корпораций

Помимо Илона Маска, в поездке примут участие руководители компаний, в том числе генеральный директор BlackRock Ларри Финк и генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер.

Вместе с президентом отправятся государственный секретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Поставки оружия Саудовской Аравии

По данным источников Reuters, во время остановки в Эр-Рияде Трамп, как ожидается, предложит Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов. Он может включать в себя целый ряд современных вооружений, в том числе транспортный самолет C-130.

Источники Reuters сообщили, что США и Саудовская Аравия, как ожидается, будут полностью избегать темы нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем, хотя это и является самой долгосрочной геополитической целью Трампа в регионе.

Расширение Авраамических соглашений

Специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил на прошлой неделе, что он в ближайшее время ожидает прогресса в расширении Авраамических соглашений - пакета соглашений, заключенных при посредничестве Трампа в его первый срок, в соответствии с которым арабские государства, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко, признали Израиль.

Однако, как сообщили источники агентству Reuters, несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с постоянным прекращением войны в секторе Газа или созданием палестинского государства делает маловероятным прогресс на аналогичных переговорах с Эр-Риядом.