В Саудовской Аравии ответили на предложение Трампа обвалить цены на нефть
Саудовская Аравия готова обеспечить растущий мировой спрос на нефть. Приоритетом является стабильность рынка.
Об этом сказал министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть (после того как президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что он попросит королевство и ОПЕК сделать это), он ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка.
"Позиция королевства, позиция ОПЕК, направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса", в том числе со стороны США и искусственного интеллекта, сказал он в Давосе.
Алибрагим сказал, что 600 млрд долларов расширения инвестиций и торговли с Соединенными Штатами, упомянутые наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, включают инвестиции, а также закупки в государственном и частном секторах.
Салман подтвердил намерение королевства расширить инвестиции и торговлю США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов и, возможно, даже больше.
"Эта цифра отражает инвестиции, закупки, государственный и частный сектор, и это просто зеркальное отражение прочных отношений", - сказал Алибрагим, отвечая на вопрос, увеличит ли королевство эту цифру до 1 триллиона долларов, как предложил на форуме Трамп.
"С начала реализации Vision 2030 и до 2030 года мы вложили в экономику в 12 раз больше", - сказал Алибрагим.
Vision 2030 - это амбициозная программа, запущенная в 2016 году и направленная на реформирование экономики Саудовской Аравии с целью снижения зависимости от углеводородов, создания рабочих мест и строительства новых отраслей.
Алибрагим прокомментировал давнюю дружбу между Королевством и Соединенными Штатами.
"Позиция Саудовской Аравии заключается в том, чтобы иметь прочное партнерство со всеми ее партнерами и друзьями. Тарифы использовались как инструмент в экономике, когда они были предназначены для достижения цели и ограничены во времени. Тарифы могут помочь создать конкурентную среду, чтобы местные отрасли могли начать работу", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. По его словам, если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась.