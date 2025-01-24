В Саудовской Аравии ответили на предложение Трампа обвалить цены на нефть

Об этом сказал министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть (после того как президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что он попросит королевство и ОПЕК сделать это), он ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка.

"Позиция королевства, позиция ОПЕК, направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса", в том числе со стороны США и искусственного интеллекта, сказал он в Давосе.

Алибрагим сказал, что 600 млрд долларов расширения инвестиций и торговли с Соединенными Штатами, упомянутые наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, включают инвестиции, а также закупки в государственном и частном секторах.

Салман подтвердил намерение королевства расширить инвестиции и торговлю США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов и, возможно, даже больше.

"Эта цифра отражает инвестиции, закупки, государственный и частный сектор, и это просто зеркальное отражение прочных отношений", - сказал Алибрагим, отвечая на вопрос, увеличит ли королевство эту цифру до 1 триллиона долларов, как предложил на форуме Трамп.

"С начала реализации Vision 2030 и до 2030 года мы вложили в экономику в 12 раз больше", - сказал Алибрагим.

Vision 2030 - это амбициозная программа, запущенная в 2016 году и направленная на реформирование экономики Саудовской Аравии с целью снижения зависимости от углеводородов, создания рабочих мест и строительства новых отраслей.

Алибрагим прокомментировал давнюю дружбу между Королевством и Соединенными Штатами.

"Позиция Саудовской Аравии заключается в том, чтобы иметь прочное партнерство со всеми ее партнерами и друзьями. Тарифы использовались как инструмент в экономике, когда они были предназначены для достижения цели и ограничены во времени. Тарифы могут помочь создать конкурентную среду, чтобы местные отрасли могли начать работу", - сказал он.