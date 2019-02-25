Трамп вилетів у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином

Сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сегодня, 25 февраля, вылетел во Вьетнам на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, стороны обсудят стремление Северной Кореи создать ядерную программу.

Ранее Трамп сообщал, что с полной денуклеаризацией Северная Корея быстро станет экономическим центром.

"Во Вьетнам на очень важную встречу на высшем уровне с Ким Чен Ыном. С полной денуклеаризацией Северная Корея быстро станет экономическим центром. Без этого - останется такой же. Глава КНДР Ким примет мудрое решение!" - написал Трамп.

Ранее в администрации президента Южной Кореи заявили, что США и КНДР могут заявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов на саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Также сообщалось, что во время встречи стороны обсудят прогресс денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, в конце октября 2018 года правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.